البطولة العربية.. نيمار يضيف الهدف الرابع للزمالك في الاتحاد المنستيري

تقدم الزمالك بالهدف الرابع في شباك نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات البطولة العربية (كأس الملك سلمان)، على استاد مدينة الملك فهد بالطائف.

وأضاف سيد عبدالله نيمار، هدف الزمالك الرابع، مع الدقيقة 64، وعزز اللاعب ذاته تقدم الزمالك بالهدف الثالث مع الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد تمريرة سيف الدين الجزيزي.

وجاء هدف تقدم الزمالك الأول في الدقيقة 26 عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها أحمد السيد زيرو ليسكنها الجزيري بقدمه اليمنى في الشباك.

وعزز زيزو تقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بعد تمريرة من شيكابالا، أسكنها زيزو على يمين الحارس.

ويسيطر الزمالك على مجريات اللقاء، وجاءت أخطر فرص الفريق الأبيض مع الدقيقة الخامسة، بعد خطأ من على حدود منطقة الجزاء سددها زيزو في حائط الفريق التونسي.

وهدد الفريق التونسي مرمى الزمالك، مع الدقيقة 16، بعد تسديدة ارتدت من القائم.