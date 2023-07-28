"سميرة".. الأولى على تجارة الإسماعيلية تتحدى المستحيل

الجمعة 28/يوليو/2023 - 07:34 م

"من رحم المعاناة يولد النجاح"...هذا ما أثبتته الطالبة سميرة السيد، من أصحاب الهمم، والمقيدة بالفرقة الأولى انتظام بكلية التجارة جامعة قناة السويس بالاسماعيلية، بعد نجاحها وتفوقها المبهر فى عامها الأول بالجامعة وحصولها على تقدير عام ممتاز، متفوقة على جميع أقرانها فى الدفعة البالغ عددها أكثر من 1200 طالبا، رغم الصعوبات التعليمية التي تواجه الطلاب فى عامهم الأول بالكلية. واستطاعت سميرة، التغلب على كل المعوقات وكسر الحواجز التي تحول دون تفوقها وتميزها بين أقرانها من الطلاب.

وفى تصريحات خاصة للبوابة نيوز أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى دعم وتقديم الخدمات المختلفة لكافة الطلاب من ذوي الهمم من أبناء الجامعة والذي يبلغ عددهم 219 طالبًا موزعين على كليات الجامعة المختلفة وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم أبنائنا من أصحاب الهمم، مشيرًا إلى أنه فى هذا الإطار وبرعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ناصر مندور تم إنشاء مركز جامعة قناة السويس لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة ليكون المظلة الراعية لجميع طلاب الجامعة من ذوي الهمم، كما عقدت الجامعة العديد من الاتفاقيات لدعمهم، ومن بينها الاتفاقية المبرمة مع هيئة الأمديست الأمريكية وبتمويل من هيئة التنمية الاقتصادية الأمريكية لتطوير وتدعيم مركز أصحاب الهمم بالجامعة.

من جانبها أوضحت الأستاذة الدكتورة سلوى فراج عميدة كلية التجارة الدور الذى تقوم به جامعة قناة السويس برئاسة الأستاذ الدكتور ناصر مندور فى دعم ومساندة الطلاب ذوي الهمم، مشيرة إلى وجود أكثر ثلاثين طالبا من ذوي الهمم بالكلية يتم توفير كافة السبل لهم للحصول على فرص متساوية ومتكافئة مع باقي الطلاب، وأن الطالبة سميرة نموذج جيدًا يحتذى به ليس فقط لطلاب كلية تجارة، بل لجميع طلاب جامعة قناة السويس فى الصبر والاجتهاد والتميز.

فيما أكدت الأستاذه الدكتوره رشا الفقي وكيلة كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بالإسماعيلية على أن الطالبة سميرة تتميز بقدرات خاصة جعلتها تتفوق من اليوم الأول لالتحاقها بالكلية خلال العام الدراسي 2023، وأن إصرارها على مواجهة كافة التحديات وعلى رأسها إعاقتها، كان بمثابة كلمة السر فى تفوقها الدراسي المبهر. وأنها أصبحت نموذجا وأيقونة لباقي الطلاب سواء من أصحاب الهمم أو غيرهم على حد سواء.