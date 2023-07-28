البطولة العربية.. موسيماني يعلن تشكيل الوحدة لمواجهة الكويت

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الكويت الكويتي، خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وتحتضن المملكة العربية السعودية، أهم مسابقة عربية تجمع الأندية العربية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس من العام الجاري.

ويحلم موسيماني بالتتويج بلقب البطولة العربية مع الوحدة، ليستمر في تحقيق الإنجازات التي حققها مع الأندية المختلفة، مثل صن داونز الجنوب أفريقي، الأهلي، أهلي جدة السعودي.

كان بيتسو موسيماني، أعلن رحيله عن تدريب أهلي جدة السعودي، عقب قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري يلو والصعود إلى دوري روشن للمحترفين، بعد عام من هبوط الإمبراطور لدوري الدرجة الأولى السعودي.

ويقع الوحدة الإماراتي رفقة الكويت الكويتي في المجموعة الرابعة من البطولة العربية، بجانب الرجاء المغربي وشباب بلوزداد المغربي.

ويتصدر الرجاء، جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل من المباراة.

تشكيل الوحدة الإماراتي

تشكيل الوحدة الإماراتي

تشكيل الكويت الكويتي