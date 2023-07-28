وزير خارجية روسيا يبحث مع نظرائه الأفارقة خطط التعاون وتعزيز الشراكة

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، وزراء خارجية 31 دولة أفريقية؛ لبحث خطط تعزيز التعاون بين البلدان وروسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن الاجتماع تناول قضايا الساعة المتمثلة في تعزيز الشراكة الروسية الأفريقية طويلة الأجل ذات المنفعة المتبادلة.

وأوضحت الوزارة أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع زيمبابوي في مجال أمن المعلومات، ومع جمهوريتي الكونغو والكاميرون بشأن السفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية.

وفي السياق ذاته، أكد مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية أرتور ليكومانوف أن روسيا عقدت محادثات دولية حول أمن المعلومات مع جميع الدول الأفريقية تقريبًا، خلال القمة الروسية-الأفريقية المنعقدة في مدينة سانت بطرسبربج.

وأضاف ليوكمانوف: "يمكننا القيام مع البلدان الأفريقية بالمزيد، والقيام بعمل أفضل في علاقاتنا، وجعل هذه الشراكة التاريخية بين روسيا وأفريقيا أقوى، خاصة في مجال أمن المعلومات".

وحث ليوكمانوف أيضًا على بذل جهود لحماية المواطنين والشخصيات العامة في البلاد من استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، سواء كانت مراقبة أو احتيال أو مجرد محاولات للتضليل.

جدير بالذكر أن القمة الروسية الأفريقية الثانية انعقدت في مدينة سانت بطرسبرج الروسية يومي 27 و28 يوليو الجاري، وذلك على غرار القمة الأولى من نوعها في عام 2019.

وقد عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عن أمله في أن تساعد القمة في تعزيز العلاقات الودية التقليدية لبلاده مع جميع الدول الإفريقية.