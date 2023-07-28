القاهرة الإخبارية: 4 إصابات في انفجار بمقاطعة روستوف الروسية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوقوع انفجار بوسط مدينة تاجانروج بمقاطعة روستوف بجنوب روسيا، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، وتضرر عدد من السيارات ومبنى سكني.

وهرعت سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء إلى موقع الانفجار، الذي استهدف ميدان "بانكوفسكايا" بجوار متحف الفن.

وفي السياق ذاته، أعلن فاسيلي جولوبيف، حاكم مقاطعة روستوف، عن وجود اعتقاد بأن صاروخًا انفجر وسط تاجانروج، مشيرًا إلى عدم تسجيل قتلى.

وكتب "جولوبيف"، عبر قناته في "تليجرام": "في وسط تاجانروج، في جادة ليرمونتوفسكي بيرولوك 22، قرب مقهى (حديقة تشيخوف)، يُعتقد بأن صاروخًا انفجر، ويعمل رجال الإنقاذ في الموقع، لم يسقط قتلى".

وأضاف: "يوجد عدد من الجرحى، الذين توجهت نحوهم سيارات الإسعاف، وأصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة جراء تحطم زجاج بسب الانفجار، ويتم تحديد المعلومات حول الأضرار".