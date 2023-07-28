الكرملين: روسيا والدول الإفريقية ستحدد موعدًا للقمة الثالثة قريبًا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تعتزم عقد قمة ثالثة مع الدول الإفريقية في أقرب وقت ممكن، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

وأضاف بيسكوف في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية أن هناك بالتأكيد خططًا لـ القمة الروسية الإفريقية المقبلة.. مشيرا إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرارات محددة" بشأن إمكانية عقد قمة ثالثة.

وتابع: "لكن من الواضح أن التعاون السريع سيقودنا بطريقة أو بأخرى إلى تحديد مواعيد القمة القادمة في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن القمة الروسية الإفريقية الأولى عقدت في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود عام 2019، وأجريت القمة الثانية حاليًا في سانت بطرسبرج على مدار يومي 27 و28 يوليو.