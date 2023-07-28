وكيل الأزهر يوجه رسالة شكر لرئيس قطاع المعاهد

وجه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، الشكر للشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بسبب جهوده في امتحانات الشهادة الثانوية 2023.

ووجه وكيل الأزهر، الشكر للشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد، وخالد محمد ابراهيم رئيس كنترول الشهادة الثانوية، وجميع العاملين بالكنترول، على جهودهم في خروج امتحانات ونتيجة الشهادة الثانوية بصورة مشرفة.

وأكد كيل الأزهر، أن جهود الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد التي بذلها أثناء الامتحانات ومتابعتها أولا بأول، كانت سببا في أن تمر بهدوء تام، دون حدوث أي مشكلات.

وتعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، هي أول امتحانات في عهد الشيخ أيمن عبدالغني في منصب رئيس القطاع، والذي تولى منصبه في أغسطس 2023، خلفا للدكتور سلامة داوود الذي تولى منصب رئيس جامعة الأزهر.

واعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أمس، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 52%، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.