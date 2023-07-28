العمل: توعية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بالمنيا

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشأن تنظيم ندوتين للتوعية بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية تحت عنوان "المساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات" فى إطار الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و"حقوق وواجبات المرأة فى قانون العمل" والقرارات الوزارية ارقام 43 و 44 لعام 2021..ويأتي ذلك في إطار سلسلة الندوات التي تقوم بها المديرية لتوعية َتثقيف العمال في مختلف المنشآت أحكام القانون، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق العمال وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج ودفع عجلة الإقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة المساواة بين الجنسين طبقاً لمعايير العمل الدولية.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا في تقريره للوزارة، أن الندوة الأولى شملت المساواة بين الجنسين في القانون، بحضور 25 من العمال، وألقت المحاضرات تريزة سلامة ترياق كبير باحثين ومدير تراخيص الأجانب وعضو بوحدة تحقيق المساواة، وبحضور سيد رشاد مدير مركز التدريب، وتحت إشراف عزة الجندى مدير إدارة المراة.

وأضاف مدير المديرية ان الندوة الثانية تطرقت لمناقشة واستعراض القرارات الوزارية أرقام 43 و 44 الخاصة بتحديد الأعمال المسموح للمرأة العمل فيها وكذلك المهن المحظور العمل فيها في إطار أحكام قانون العمل التي تنظم عمل المرأة وتحدد حقوقها داخل المنشآت العاملة فيها،وكذلك واجباتها التي يجب أن تقوم بها في إطار من المساواة مع غيرها من العاملين داخل تلك المنشآت.

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