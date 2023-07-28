بعد 20 سنة.. إنجي علي مع هنيدي في فيلم "مرعي البريمو"

تجتمع الفنانة والإعلامية إنجي علي مع النجم محمد هنيدي مجددًا في فيلم "مرعي البريمو"، بعد مرور ٢٠ عاما على تعاونهم في فيلم " عسكر في المعسكر".

وتعرب إنجي علي على سعادتها للمشاركة بفيلم "مرعي البريمو" الذي تصفه "بالمختلف"، من حيث النوع والدور الذي تطل به على الشاشة.

وتقول إنجي في بيان لها: "متحمسة جدًا "لمرعي البريمو"، فهو شخصية مختلفة لم أقدمها سابقًا سواء في الدراما التلفزيونية أو في السينما".

وتتابع إنجي : سعادة كبيرة للتمثيل مع محمد هنيدي مرة أخرى، صرخت من الفرحة لما رشحني في الدور، كذلك التعاون مع المخرج سعيد حامد في العمل".

وتصف إنجي على محمد هنيدي بالنجم الكبير، وتؤكد: "وأي فنان يشاركه في عمل فني يصبح "متشاف للجمهور" لأن جمهور هنيدي عريق وكبير".

توضح أن شخصية "امرأة شعبية" التي تجسدها في "مرعي البريمو" تختلف بدرجة كبيرة عنها، قائلة: "بعيدة كل البعد عن شخصيتي الحقيقية".

تضيف أن كل هذا جذبها للمشاركة في "مرعي البريمو"، بجانب حبها الكبير للفنانة غادة عادل والتي تشارك معها و"هنيدي" بالفيلم.

فيلم "مرعي البريمو" من بطولة النجم محمد هنيدي، غادة عادل، لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، نانسي صلاح، محمد محمود، وغيرهم، والفيلم من إخراج سعيد حامد، ومن المقرر طرحه في السينمات يوم 3 من شهر أغسطس المقبل.

وكانت شاركت إنجي علي شاركت مؤخرًا في مسلسل "ليه لاء ٣" بالتعاون مع النجوم نيللي كريم وحازم سمير ومعتز هشام ومن تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم ومن إخراج نادين خان.