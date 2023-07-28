"تعليم القاهرة" تنهى استعداداتها لاستقبال إمتحانات الدبلومات الفنية دور ثان غداً

استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها لإستقبال الإمتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (دور ثان ) والتى تنطلق غداً السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٩ وتستمر حتى ٢٠٢٣/٨/٧.

أكد أيمن موسى وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على أنه قد تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لبدء الإمتحانات من تجهيز اللجان والإستراحات ومراكز التوزيع لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الإمتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لهم .

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارت التعليمية على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف .

كما تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة فجراً من المطبعة السرية وأوراق الإجابة بعد إنتهاء الإمتحان ، وتأمين الكنترولات والإستراحات ومراكز توزيع الأسئلة،كذلك التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

وشدد " موسى" على منع إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ والتصدى بكل حزم لكافة صور وأشكال الغش داخل اللجان وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات ،

وأوصى " وكيل أول الوزارة" مديرى عموم الإدارت التعليمية بالمتابعة اليومية قبل بدء الإمتحان والإهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب والزائرة الصحية لمواجهة أى طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان ، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم ، والعمل على توفير كافة الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر .

كما حث وكيل تعليم القاهرة الطلبة على الإلتزام والمراجعة الدقيقة والهدوء النفسي متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتميز.