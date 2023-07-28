ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة في حملة بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية، حملة مكبرة لضبط المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتوجيهات الرقابة الإدارية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملة التي قادتها المهندسة حنان عامرمدير عام فرع الغربية عن ضبط 620 كيلو جرام عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومايقرب من 31 ألف قطعة حلوي مغشوشة، وطن و 200 كيلو جرام خل تفاح وخل ابيض مغشوش، و300 كيلو جرام حلاوة طحينية تحتوي علي مواد مضافة غير مصرح بها.

كما تم إعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي يقدر وزنها بـ 200 كيلو جرام تقريباً عبارة عن لحوم و كبدة وعصائر و مشروبات غازية و منتجات البان، حيث تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وقالت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية، أن المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج، المصنع، الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة، كما تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

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