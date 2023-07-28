بريطانيا: التحقيق مع مسؤولين أرسلوا بريدًا إلكترونيًا بالخطأ لحكومة مالي بدلًا من واشنطن

بدأت السلطات البريطانية تحقيقًا بعد أن أرسل مسؤولون عن طريق الخطأ رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمخابرات العسكرية الأمريكية إلى حكومة مالي، حليفة روسيا.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، أنه كان من المفترض أن يرسل مسؤولون من وزارة الدفاع البريطانية رسائل بريد إلكتروني إلى البنتاجون، لكنهم أرسلوها عن طريق الخطأ إلى حكومة مالي بدلًا من ذلك وكان الخطأ نتيجة خطأ مطبعي، حيث إن اسم إيميل البنتاجون يحتوي على كلمة ".mil"، ويحتوي إيميل حكومة مالي على كلمة ".ml".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تحقق في الحادث.

وقال متحدث باسم الوزارة: "لقد فتحنا تحقيقًا بعد إعادة توجيه عدد صغير من رسائل البريد الإلكتروني عن طريق الخطأ إلى نطاق بريد إلكتروني غير صحيح".

ووفقًا لصحيفة "التايمز"، في حين أن معظم رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى مالي كانت غير ضارة، وتحتوي على معلومات مثل التواريخ التي كان فيها موظفو وزارة الخارجية في عطلة، احتوت بعضها الآخر على "أوصاف تفصيلية" للبحوث البريطانية في الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكن وزارة الدفاع نفت هذه المزاعم.