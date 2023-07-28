"تعليم الشرقية" تقرر فتح باب التقدم ورقيا لمرحلة رياض الأطفال

أكد محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تقرر فتح باب التقدم ورقيا لمرحلة رياض الأطفال لغات kg1 لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم الكترونيا علي موقع الوزارة حتي 15 أغسطس 2023 م.



ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالكتاب الدوري رقم 25 الصادر في 27 يوليو 2023 م وذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تذليل كافة العقبات أمام أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال Kg1 بالمدارس الرسمية للغات على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

لذا تقرر السماح لهم بالتقدم ورقيا وإتاحة الفرصة لهم بعد تقديم ولى الأمر عذرا مقبولا باسم وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية وأخر موعد لتلقي الطلبات بديوان مديرية التربية والتعليم يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 م .