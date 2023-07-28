أسعار الذهب ترتفع في نهاية تعاملات اليوم.. 5 جنيهات زيادة للجرام

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة مقدار 5 جنيهات في الجرام الواحد بمحلات الصاغة، مقارنة ما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

سجل سعر عيار 24 حوالي 2457 جنيه للبيع و 2469 جنيه للشراء و عيار 21 نحو 2150 جنيه للبيع و 2160 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجرام من عيار 18 حوالي 1843 جنيه للبيع و 1851 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1433 جنيه للبيع و 1440 جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 76.42 ألف جنيه للبيع و 76.8 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.3 ألف جنيه للشراء.

