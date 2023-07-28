"التنمية المحلية × أسبوع".. رصد أنشطة الوزارة من 22 حتى 28 يوليو

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٤٥ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي أجراها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٢ حتى ٢٨ يوليو الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ٢٢ يوليو*

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقة تهنئة لكلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة حلول الذكري ال ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

*الأحد ٢٣ يوليو*

أعلن اللواء هشام آمنة أنه تم تخصيص نحو 18,970 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات في خطة عام 2023/2024، وذلك لدعم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الاعتمادات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالي الحالي 2023/2024 .

*الإثنين ٢٤ يوليو*

أجرى وزير التنمية المحلية ، زيارة إلي محافظة الفيوم لحضور مراسم توقيع تعاقد المحافظة مع شركة يازاكي اليابانية لإنشاء مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات وذلك بتكلفة تقدر بحوالي ٣٠ مليون يورو في منطقة منشية كمال وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة يازاكي اليابانية وقيادات الشركة .

وعقب ذلك أجرى أيضاً وزير التنمية المحلية جولة تفقدية يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تضمنت الآتي:

• تفقد معرض منصة " أيادي مصر " لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية والذي يشمل منتجات السجاد اليدوي والخوص والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية.

• تفقد عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق، للتأكد من الانتهاء من أعمالها الإنشائية، استعدادا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.

• افتتاح المركز التكنولوجي المطور بمجلس مدينة أبشواي، وعقب الافتتاح تفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، سير العمل بالمبنى الجديد للمركز التكنولوجي المطور، المقام على مساحة 375 متر مربع، بتكلفة 2.2 مليون جنيه، وناقشا موظفي المركز، والمترددين عليه، حول الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يضم المركز التكنولوجي عدد 2 صالة لاستقبال المواطنين، وشباك لتلقى الطلبات، وآخر للشكاوى، إضافة إلى شباك لتراخيص البناء، وشباك للاستعلامات، وآخر لذوي الهمم، وخزينة، وخزان للحريق، فضلاً عن عدد من المكاتب الخدمية.

• تفقد أعمال رصف طريق "الجناين" أبشواي / جبل سعد، والذي يربط بين مركزي أبشواي ويوسف الصديق مرورا بطريق جبل سعد، بطول ٣،٧ كم، وبعرض ٢٠ متر مزدوج، بتكلفة ١٠٧ مليون جنيه.

• تفقد التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، تمهيداً لافتتاحه، حيث تهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

*الأربعاء ٢٦ يوليو*

أعلن وزير التنمية المحلية، عن تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد لمحافظة القاهرة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة ٨٠ مليون جنيه والتي تأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

كما استقبل اللواء هشام آمنة ، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقدم وزير التنمية المحلية بخالص شكره وتقديره لمفتي الجمهورية، وأشاد بالدور المهم الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية في حفظ استقرار المجتمع المصري وتوعية أبناءه على النهج الديني الوسطى وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء داخل مصر وخارجها .

*الخميس ٢٧ يوليو*

شارك وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي رقم 249 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.