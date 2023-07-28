بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد إصلاح كسر بماسورة مياه بالطالبية

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسر بماسورة مياه قطر ١٥٠٠ مم بمنطقة أرض البحر نهاية الطريق السياحي مع الطريق الدائري بحي الطالبية، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح.



ووجه اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الطالبية بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عدم تأثر ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق التي يخدمها الخط مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على حي الطالبية برفع المخلفات ونواتج الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الحركة.

,كلف محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني بموقع الإصلاح لمتابعه الاعمال وإزالة اي معوقات لضمان الانتهاء منها مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالدفع بالخدمات المرورية بموقع الإصلاح لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال جولته ابراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد نور السكرتير المساعد واشرف تامر رئيس حي الطالبية وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.