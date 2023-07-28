ads
الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حي العجوزة يكثف حملات تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء

حملات حي العجوزة
حملات حي العجوزة لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شن حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة حملة للمرور على المحلات  في الشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة الغلق في المواعيد المقررة مع تخفيض مستوي الإضاءة أثناء فترات العمل مع الالتزام  الكامل باستخدام المصابيح الليد الموفرة للطاقة.
جاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء ياسر مدين رئيس الحي وأحمد خضر نائب رئيس الحي وأحمد محجوب وكيل إدارة الاشغالات وأحمد رمضان مندوب إدارة رخص المحلات وإدارة التنظيم.
وتمكنت الحملة من رفع الإشغالات بكافيهات شهيرة بشارع جزيرة العرب بالمهندسين بناء علي تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ، وتم تطبيق المواعيد الصيفية.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للمواعيد الصيفية لغلق المحلات، حيث تبدأ عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار، ووفقا للقانون تتم متابعة المخالف لمدة 15 يوما.
 كما "شدد" راشد "على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بكل حسم فيما يتعلق بالتطبيق الواضح والقوي بشأن المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بحيث تغلق في الساعة 11 مساء.
 

حملات حي العجوزة خطة ترشيد الكهرباء خطة ترشيد الكهرباء الجيزة تكثيف الحملات لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء الجيزة المهندسين