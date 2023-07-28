حي العجوزة يكثف حملات تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء

شن حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة حملة للمرور على المحلات في الشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة الغلق في المواعيد المقررة مع تخفيض مستوي الإضاءة أثناء فترات العمل مع الالتزام الكامل باستخدام المصابيح الليد الموفرة للطاقة.

جاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء ياسر مدين رئيس الحي وأحمد خضر نائب رئيس الحي وأحمد محجوب وكيل إدارة الاشغالات وأحمد رمضان مندوب إدارة رخص المحلات وإدارة التنظيم.

وتمكنت الحملة من رفع الإشغالات بكافيهات شهيرة بشارع جزيرة العرب بالمهندسين بناء علي تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ، وتم تطبيق المواعيد الصيفية.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للمواعيد الصيفية لغلق المحلات، حيث تبدأ عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار، ووفقا للقانون تتم متابعة المخالف لمدة 15 يوما.

كما "شدد" راشد "على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بكل حسم فيما يتعلق بالتطبيق الواضح والقوي بشأن المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بحيث تغلق في الساعة 11 مساء.

