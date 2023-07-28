سول وواشنطن تجريان تدريبات جوية مشتركة باستخدام مقاتلات متقدمة

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية منتظمة مشتركة باستخدام المقاتلات المتقدمة هذا الأسبوع لتحسين القدرات العملياتية المشتركة.

وذكرت القوات الجوية الكورية الجنوبية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن تدريبات "سرب الأصدقاء" بدأت في الجناح السابع عشر للمقاتلات في "تشيونغجو"، على بعد 112 كيلومترا جنوب سول، بمشاركة نحو 10 طائرات، بما في ذلك مقاتلات الشبح الكورية الجنوبية من طراز "F-35A" ومقاتلات "F-16" الأمريكية، وفقا للقوات الجوية.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعبئة المقاتلات "F-35A" الكورية الجنوبية للتدريبات.

وأشارت القوات الجوية إلى أنه خلال فترة التدريبات، أجرى الجانبان تدريبات بالذخيرة الحية باستخدام ذخائر الهجوم المباشر المشترك "GBU-31" فوق البحر الأصفر لتعزيز قدرات توجيه الضربات الدقيقة المشتركة.

يُذكر أن المقاتلات "F-35A" هي مقاتلات من الجيل الخامس تمتلك قدرات متطورة في التسلل والتهرب من الرادار، بالإضافة إلى قدرات أفضل في الكشف عن الأهداف وتوجيه الضربات الدقيقة مقارنة بمقاتلات الجيل الرابع، مثل "F-16".