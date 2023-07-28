ألمانيا تسلم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية أن برلين سلمت حزمة مساعدات جديدة للجيش الأوكراني تشمل مركبات وطائرات بدون طيار وذخيرة.

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" أنه وفقًا للقائمة المنشورة على موقع الحكومة الألمانية، تضمنت حزمة المساعدة الجديدة عشر مركبات من طراز "باندفاجن 206"، وحوالي 13 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "فيكتور"، وحوالي 20 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "آر كيو -35 هيدرون"، وستة مدافع ذاتية الدفع من طراز "جيبارد" مضادة للطائرات و15000 ذخيرة لهم، وحوالي 2600 قذيفة دخان من عيار 155 ملم.

وأشارت إلى أنه تم التبرع لكييف بثماني سيارات إسعاف وثماني أجهزة تعقيم للأسنان.