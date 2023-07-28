الدفاع الروسية: القضاء على 690 جنديا أوكرانيا في عدة محاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على 690 جنديا أوكرانيا وصد كل الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني على خطوط التماس خلال اليوم الماضي.

وذكرت «الدفاع الروسية» في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن محور جنوب دونيتسك شهد محاولات من الجانب الأوكراني لاختراق دفاعات القوات الروسية قرب بلدتي رابوتينو وأوسبينوفكا باستخدام المدرعات وغيرها من المعدات الثقيلة، لكن القوات الروسية تمكنت من صد جميع الهجمات، وبلغت الخسائر 180 جنديا أوكرانيا و5 دبابات منها 3 من طراز "ليوبارد" الألمانية ودباباتين فرنسيتين على عجلات من طراز AMX.

وأضافت أنه في منطقة فريميفسكي بدونيتسك تم صد هجوم وتدمير مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، وقتل 110 عسكريين أوكرانيين، وعلى محور "كراسني ليمان" صدت القوات الروسية 4 هجمات للقوات الأوكرانية واستولت على عدد من النقاط المحصنة، وتقدمت في عمق دفاعات الجانب الاوكراني لمسافات تتراوح بين 1.5 كيلومتر و3 كيلومترات وتم القضاء على 90 جنديا أوكرانيا على محور "كراسني ليمانسك".

وأوضحت أن قواتها صدت 7 هجمات معادية على محور "دونيتسكو" والقضاء على أكثر من 260 جنديا خلال يوم، فيما شهد محور "كوبيانسك" محاولة فصائل هجومية الاعتداء غرب قرية "كوزيموفكا" في جمهورية لوجانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 30 عسكريا، فيما قٌتل ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا على محور "خيرسون".

وأشارت إلى أنه تم قصف 117 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 133 منطقة، وضرب مركز قيادة خلفي للقوات الأوكرانية في دونيتسك وآخر ميداني في زابوروجيا، وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية اثنين من صواريخ "هيمارس" و17 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال يوم.

وفي المقابل، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خاركيف الأوكرانية أولية سينيهوف بأن القوات الروسية، أطلقت النار على قرية "نوفوزينوف" في منطقة خاركيف، مما ألحق أضرارًا بمبنيين سكنيين وإصابة خمسة أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوف قوله: "إنه خلال الساعات الماضية، قصف الجيش الروسي قرية نوفووسينوف في ناحية كوبيانسك ما تسبب في تضرر مبنيين سكنيين وإصابة خمسة أشخاص.

ووفقا للمسئول الأوكراني، أطلق الروس خلال اليوم الماضي نيران المدفعية وقذائف الهاون وأسلحة أخرى على تجمعات سكنية في مناطق خاركيف، بوهودوخيف، تشوهيف، إيزيوم وكوبيانسك.

وفي السياق ذاته، أعلن سيرهي شيخيت قائد شرطة منطقة "ميكولايف" الواقعة جنوبي أوكرانيا، مقتل مزارع وإصابة آخر، إثر انفجار قنبلة عنقودية غير منفجرة.

وقال قائد الشرطة في منشور عبر تطبيق «تليجرام»، إن الحادث وقع بالقرب من بلدة "ليبيتيكا"، موضحا أن سائقي جرار زراعي وصلا إلى الحقل لإعداد القش للماشية، حيث وطأت قدم أحدهما قذيفة عنقودية ملقاة على الأرض، فانفجرت القذيفة وقتل رجل يبلغ من العمر 48 عاما وأصيب آخر.

وناشد المسؤول، المواطنين بضرورة توخي الحذر والحرص الشديد قدر المستطاع خاصة أولئك الذين يتواجدون في مناطق تعرضت لقصف حي.