وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد "الكويت" في مدينة 6 أكتوبر

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد "الكويت" بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة ٦ اكتوبر، بحضور الدكتورشوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتورنظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نايف الطيار مستشار السفير الكويتي نائبًا عن السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، والدكتورمسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتورناصر السقا وكيل مديرية أوقاف الجيزة، والدكتورصبري الغياتي مدير الدعوة، و إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمستشارحسن الصغير بمجلس الدولة، حيث ألقى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خطبة الجمعة تحت عنوان "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين".

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى ، حيث تم افتتاح ( 16 ) مسجدًا اليوم الجمعة ، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه ( 35 ) مسجدًا منها ( 28 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا.