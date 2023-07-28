محافظ القليوبية يحضر فعاليات القافلة الدعوية بعد انتهاء صلاة الجمعة

أدى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صلاة الجمعة اليوم بمسجد مسعود حسن بعزبة السعادنة بكوم أشفين بمدينة قليوب، ثم حضر فعاليات القافلة الدعوية التي تنظمها مديرية الأوقاف بالقليوبية، بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وحضر الصلاة وفعاليات القافلة الدعوية كل من الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور هشام عبد العزيز وكانت بعنوان “القرآن الكريم كتاب الرحمة”، مؤكداً خلال الخطبة أن القرآن الكريم كتاب أرسله الله رحمة للعالمين ليبين لهم الطريق المستقيم، وقد وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تحث عن خلق الرحمة، حيث ورد لفظ الرحمة في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة ومن بين تلك الآيات قول المولى عز وجل في كتابه العزيز "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة حين قال الراحمون يرحمهم الرحمن، وأوصى بالتحلي بخلق الرحمة مع الصغير والكبير والغني والفقير لتحقيق التعاون والتآلف، فقد قال صلى الله عليه وسلم " من لا يَرحم لا يُرحم".

وبعد انتهاء الصلاة حضر المحافظ بعض من فعاليات القافلة الدعوية ومن بينها المقرأة النموذجية للأئمة ومقرأة الجمهور، بالإضافة إلى النشاط التثقيفى للطفل وتكريم بعض المتميزين من المشتركين في النشاط الصيفي للطفل، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظين والواعظات والخطباء ومحفّظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته، أشاد الهجان بجهود وزارة الأوقاف المتميزة، مشيرًا إلى أنه لا يمر شهر إلا وتشهد المحافظة عمليات تطوير مستمرة، بالإضافة إلى عملية إنشاء مساجد جديدة وتطوير بعض المساجد وتوسعتها خلال الفترة القادمة، كما قدم الهجان الشكر لوزارة الأوقاف على مجهودها الدعوي في قطاع الاهتمام بالنشئ الصغير وتعليمه أمور دينه لخلق جيل جديد محب لدينه ووطنه ومجتمع متمسك بكل القيم الأخلاقية والصفات الحميدة.

القافلة الدعوية

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