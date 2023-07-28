الرئيس الجزائري يثمن جهود عميد مسجد باريس الكبير

تلقى المحامي شمس الدين حفيظ، عميد مسجد باريس الكبير، اليوم الجمعة، دعم رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، حيث أشاد بجهود المسجد في فرنسا.

وكشف بيان لمسجد باريس الكبير أنّ الرئيس تبون اتصل هاتفيا بعميد مسجد باريس للاطمئنان عن أوضاع أطفال الجالية الجزائرية الذين يقضون عطلتهم الصيفية في الجزائر.

وشكر الرئيس الجهود التي يبذلها شمس الدين حفيظ والقائمين على مسجد باريس الكبير، الذي أرسل 900 طفل إلى المخيمات الصيفية لقضاء العطلة في الجزائر.

ورحب تبون بنجاح هذا العمل، حيث أتاحت لكثير من أبناء الجالية الوطنية في فرنسا لاكتشاف بلادهم وثرواتهم التاريخية والتراثية.

كما أعرب عن دعمه القوي لمسجد باريس الكبير وأمله في أن تتكرر مثل هذه المبادرات في المستقبل لربط الجسور بين أبناء الجالية وبلدهم الأم.