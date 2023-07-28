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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أهلي جدة السعودي يعلن التعاقد مع رياض محرز لمدة 4 مواسم

رياض محرس ينضم للأهلي
رياض محرس ينضم للأهلي السعودي رسميا
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أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الجمعة، التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، قادمًا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة، على موقع التواصل “تويتر” فيديو، بعنوان "انتهى الانتظار.. رياض حقيقة".
وقال نادي أهلي جدة إن رياض محرز وقع على عقد مع الفريق الملقب بـ"الراقي" لمدة 4 مواسم حتى صيف 2027.
 


وفي المقابل، ودع الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على “تويتر”، نجمه الجزائري رياض محرز، بعد 5 سنوات قضاها داخل ملعب الاتحاد، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

وقالت تقارير صحيفة بريطانية، إن نادي الأهلي السعودي دفع 30 مليون يورو إلى مانشستر سيتي، بالإضافة إلى 5 ملايين إضافات من أجل حسم صفقة رياض محرز.

وشارك النجم الجزائري في 236 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 78 هدفا و59 تمريرة حاسمة وتوج مع الفريق بعدد كبير من الألقاب.

ويذكر أن رياض محرز صاحب الـ32 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2018 قادما من ليستر، وتوج مع الفريق السماوي بـ 11 لقبا، آخرها الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.

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