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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس النواب يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية بلجراد

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شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية بلجراد، وذلك في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى جمهورية صربيا.

وخلال كلمته في تلك الاحتفالية، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تقدير مصر البالغ لتلك اللفتة الطيبة، والتي تعبر بجلاء عن خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن مصر وصربيا ارتبطتا عبر التاريخ بعلاقات صداقة قوية لم تقف عند إطارها الثنائي فقط، بل امتدت إلى الإطار مُتعدد الأطراف بإسهام البلدين في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز، والتي مثلت وقتها ملازاً آمناً من الاستقطاب الدولي وصوتاً مسموعاً لشعوب دول العالم النامي.

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذه الاحتفالية تُمثل تجسيدًا حقيقيًا لاستعادة الزخم الإيجابي للعلاقات المصرية – الصربية التاريخية من أجل تطوير آفاق التعاون الحالي ودفعها إلى آفاق أرحب، على كافة الأصعدة والمستويات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

رئيس مجلس النواب جمهورية صربيا مجلس النواب