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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كاتب صحفي: السيسي نجح في نسج علاقات تعاون وصداقة مع مختلف دول العالم

السيسي
السيسي
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قال الكاتب الصحفي، زكي القاضي، إن العلاقات المصرية الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت ذات طبيعة خاصة، مضيفًا: "اتخذنا فكرة تعدد العلاقات مع الدول الخارجية، وأصبح لدينا عملية استقلال في القرار الوطني، وبالتالي؛ استطعنا إدارة علاقاتنا سواء مع الأطراف الشرقية والأطراف الغربية".

 

وأضاف القاضي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وممتدة منذ عشرات السنين، ولدينا علاقات تاريخية مثل مشروع السد العالي، ولدينا الآن مشروع الضبعة ومشروع المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

 

وتابع: "هذا التعاون جاء وفق الشراكات الحقيقية التي تعتمد على فلسفة الدولة في التعاون مع الجميع، لافتًا إلى أن روسيا تدير علاقاتها وفق الموضوع المادي، لذلك سعت إلى تعزيز التعاون بعد الحرب مع أوكرانيا.

 

وأردف الكاتب الصحفي: هناك رغبة روسية في التعاون في المجال التعليمي والإعلامي والتكنولوجي مع الدول الإفريقية.

 

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