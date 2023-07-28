وزارة الشباب وهيئة تير دي زوم تنظمان مائدة مستديرة لشركات القطاع الخاص

نظمت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب ) بالتعاون مع هيئه تير دي زوم مائدة مستديرة لعدد من شركات القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات، في إطار تمكين الشباب بفرص متميزة في سوق العمل، لكسب المزيد من الخبرات وتوسيع المعرفة وتوجيه واستغلال القدرات الهائلة للشباب غير المصريين لدمجهم مجتمعيًا.

وقد حضر فعاليات المائدة من جانب الوزارة منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، نانيس الناقورى مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، سالي سعيد مدير وحدة "طور وغير" ومسئول مشروع المراكز المجتمعية الرقمية، وعدد من مسئولي التوظيف.

ومن جانب هيئة تير دي زوم السيدة/ بيكنام نبيل مسئول برامج اللاجئين والمهاجريين بمكتب الوكالة السويسرية، هند عصام مسئول مشروع حماية بهيئة تير دي زوم.

تناول اللقاء مناقشة واستكشاف وتعزيز أطر التعاون لإحداث تأثير إيجابي على الشباب المصري والوافدين، من خلال إيجاد مقترحات لتوفير فرص العمل في سوق العمل،

وإقامة شراكات لتقديم وظائف بدوام كامل، أو جزئي أو تدريب أو فرص تطوع للشباب المؤهلين الذين أكملوا البرنامج.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن التعاون مع هيئة تير دي زوم يأتي في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وحرصها الدائم على التمكين الاقتصادي للشباب المصري والوافد لتضمن له "حياة كريمة ومستقبل أفضل" في ظل التحديات الراهنة بسوق العمل، مشيرةً الى أن أحد مخرجات المائدة المستديرة التوافق على إقامة سلسلة من ملتقيات التوظيف، والتي ستبدأ خلال سبتمبر القادم.

الجدير بالذكر أن الوزارة تتعاون مع هيئة تير دي زوم في إنشاء المراكز المجتمعية، حيث تم إطلاق 8 مراكز مجتمعية رقمية بالهيئات الشبابية والرياضية بالقاهرة الكبرى، والتي لاقت نجاحا وإقبالا شديدا من الشباب الوافدين والمصريين، حيث إنها تقدم تدريبات تقنية في مجالات تكنولوجيا العصر عبر منصة كورسيرا.