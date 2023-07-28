الأحد.. بدء تسيير رحلات طيران سياحية بين القاهرة ومطروح

أعلن مدحت متري عضو مجلس ادارة غرفة الفنادق بالإسكندرية ومطروح، عن أنه تم الاتفاق على تسيير رحلة طيران شارتر مباشر من القاهرة لمطروح والعودة، وذلك يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، وذلك بداية من الأحد المقبل، وحتى نهاية سبتمبر.

وقال متري، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن تسيير الرحلات منخفضة التكاليف بين القاهرة ومطروح يأتي في إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة وتشجيع المواطنين والسائحين على السفر الداخلي بين المدن، وربط كافة المدن السياحية في مصر ببعضها البعض.

واشار إلى أن تكلفة سعر التذكرة في الرحلة سيكون 5 آلاف جنيه للفرد ذهابا وعودة، وهو أقل سعر يمكن توفيره في ظل الموسم المزدحم.

وأضاف متري، أن مهرجان العلمين المستمر حتى نهاية أغسطس خلق حالة رواج سياحي غير مسبوقة للمنطقة الممتدة من الساحل الشمالي وحتى مطروح، واستطاعت الدولة من خلال مدينة العلمين صناعة مقصد سياحي جديد وفريد يجذب ملايين السائحين الجدد لمصر.

وتقع أن يستقبل مهرجان العلمين بنهايته نحو مليون زائر أغلبهم من الجنسيات العربية، وكان يمكن أن يجذب أعدادا أكبر إذا ما تم عمل الدعاية اللازمة له قبل بدايته.

وتابع، بأن مرسى مطروح تستقبل نحو 9 ملايين زائر سنويا، أغلبهم من المصريين ثم السائحين العرب والأوروبيين، وساهم في هذا العدد كون مطروح مقصدا مناسبا للجميع بمختلف الفئات والشرائح، منوها إلى أن أعلى الجنسيات الأجنبي توافدا على مطروح هي الإيطالية والتشيكية والسلوفاكية والبولندية.

وأكد عضو غرفة الفنادق، أن منطقة الساحل الشمالي ومطروح تشهد إقبالا كبيرا للغاية ولكن عدد الغرف الفندقية لا يزال محدودا، ولا يتعدى 3 آلاف غرفة فقط، وهو ما لا يتناسب مع خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح، مشيرا لأهمية تشجيع الاستثمارات الفندقية ومنح مميزات للمستثمرين في تلك المنطقة، حتى تستطيع استيعاب الطلب عليها، فيما تحتاج مصر لنحو 400 ألف غرفة‏ ‏بجانب 215 ألف غرفة موجودة بالفعل حتى تستطيع ‏مصر تلبية الطلب وتحقيق استراتيجية جذب 18 سائح بحلول عام 2028.

‏وتوقع متري أنت تتخطى الحركة الوافدة لمصر 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري، ‏مطالبا هيئة تنشيط السياحة بعمل الحملات الترويجية المكثفة لمنطقة الساحل الشمالي ومرسى مطروح، مشيرا الى أن الحركة السياحية المتوافدة لمطروح تأتي بجهود رجال الأعمال المستثمرين في القطاع السياحي فقط.

وأوضح أن القطاع السياحي استطاع بدء الموسم مبكرا هذا العام من أول أبريل ويستمر حتى نهاية أكتوبر، ساعيا لمد الموسم لأطول فترة ممكنة خاصة وأنه يأتي بعد فترة طويلة من التأثر بالجائحة الدولية، لافتا الى ان منطقة غرب القاهرة بما فيها من الواحات ومطروح تمتلك أنماطا متنوعة من السياحة، بينها العلاجية والشاطئية والتاريخية والاستشفائية وغيرها، ويجب استغلال ذلك لصالح الجذب السياحي.

وتسعى حاليا وزارة السياحة والآثار لوضع معايير وضوابط ادخال الشقق الفندقية للخدمة واستقبال سائحين، وذلك لحل أزمة نقص الاستثمارات الفندقية في بعض المواقع الهامة مثل الساحل والعلمين وغيرها.