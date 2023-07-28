بـ2.05 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين بمركزي الدلنجات وحوش عيسى بالبحيرة

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة، عن إفتتاح مسجدين جديدين بمركزي الدلنجات وحوش عيسى بتكلفة إجمالية 2 مليون و 50 ألف جنيه وهما مسجد صبيح بقرية زمران النخل التابعة لمركز الدلنجات على مساحة 172 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 50 ألف جنيه، مسجد العزالي البحري بمركز حوش عيسى على مساحة 150 م2 بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

وجاء ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين" أن القرآن الكريم هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن استمسك به هُدي إلى صراط مستقيم، لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.