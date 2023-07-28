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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أكبر اكتشاف للغاز في النمسا منذ 40 عامًا يزيد الإنتاج 50 في المائة

النمسا
النمسا
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أعلنت شركة النفط والغاز الوطنية في النمسا "أو أم في" عن اكتشاف حقل غاز جديد في ولاية النمسا السفلى، حيث تقدر الموارد القابلة للاستخراج بـ 48 تيراواط ساعة، كما من المتوقع أن يزداد الإنتاج في النمسا بنسبة 50 بالمائة.
وقال ألفريد ستيرن رئيس الشركة في تصريحات له اليوم الجمعة، إن عمليات التنقيب في النمسا السفلى استمرت لمدة خمسة أشهر، موضحا أنه أكبر اكتشاف للغاز في النمسا منذ 40 عامًا. 
وأوضح أن الموارد القابلة للاستخراج تبلغ 48 تيراواط ساعة وهو ما يعادل حوالي 28 مليون برميل من المكافئ النفطي، لافتا إلى أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز في الربع الأول من عام 2025. 
يشار إلى أن الشركة الوطنية النمساوية تتوقع متوسط سعر خام برنت بين 75 دولارًا أمريكيًا و80 دولارًا أمريكيًا للبرميل في العام الجاري، كما تتوقع أن يكون متوسط سعر الغاز المحقق لهذا العام حوالي 30 يورو لكل ميجاواط  ساعة.

النمسا حقل غاز