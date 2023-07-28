برلماني: كلمة السيسى أمام قمة سان بطرسبرج أكدت ريادة مصر دوليًا وأفريقيا

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وامين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية أكدت الاهمية الكبيرة لدور مصر المحورى وريادتها الدولية والافريقية وتأثير دور مصر فى النظام العالمي الجديد باعتبار أنها دولة مؤثرة في محيطها الإقليمى والعربى والدولى.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم: إنه يجب على المجتمع الدولي أن يعطى أكبر اهتمام لجميع القضايا المهمة التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته لمواجهة جميع التحديات والمشكلات التى تواجه دول القارة السمراء مؤكدًا

أن مصر تعد بوابة إفريقيا ولها دور كبير في المنطقة العربية والإفريقية وشريكة لروسيا فى التواصل بين روسيا والقارة الإفريقية، واستطاعت تحقيق المعادلة الصعبة فى سياستها الخارجية المتزنة، والتي أصبح دورها فعالا للغاية مع كل دول العالم.

وقال المهندس أمين مسعود إن قمة سان بطرسبرج الثانية تأتي بعد انطلاق القمة الأولى في 2019 برئاسة مصرية روسية في دليل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين من جهة، ومكانة مصر كقوة إقليمية من جهة أخرى مثمنًا التوجه الروسي نحو الشراكة مع أفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة داخل افريقيا وتحديث البنية التحتية وهو ما يتقاطع مع الرؤية المصرية التى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على طرحها أمام مختلف المؤتمرات الاقليمية والدولية لصالح القارة الافريقية.

وأعرب المهندس أمين مسعود عن ثقته التامة فى أن التعاون المصرى الروسى الافريقى سيكون له اثاره الايجابية والكبيرة للارتقاء بالشراكة التجارية والاقتصادية، خاصة فى مجالات التكنولوجيا المتطورة والاستكشاف الجيولوجى، وكذلك قطاع الوقود والطاقة خاصة أن هناك حضورًا ومشاركة كبيرة للشركات الروسية الكبرى في السوق الأفريقية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية بنحو 18 مليار دولار في العام 2022.

كما أكد ثقته التامة فى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المصرى الروسى الافريقى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.