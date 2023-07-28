سوق الذهب في مصر يترقب الإقبال على شهادات الدولار بالبنوك الحكومية

على صعيد الذهب في مصر فإن سوق الذهب يترقب نتائج طرح البنوك الحكومية "الأهلي ومصر" شهادات دولارية.

و قال تقرير جولد بيليون اليوم، تستمر أسعار الذهب في التحرك ضمن نفس النطاق السعري الذي سيطر عليها منذ بداية الأسبوع، وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الذهب العالمية يوم أمس، حيث تشهد أسعار الذهب محليًا حالة من الترقب خلال هذه الفترة في ظل الاحداث الأخيرة في السوق المحلي.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم الجمعة 2155 جنيه للجرام بعد ان سجل أعلى مستوى له يوم أمس عند 2170 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17240 جنيه، وفق جولد بيليون.

الترقب مستمر في أسواق الذهب بعد اعلان البنك الأهلي وبنك مصر عن شهادات ادخار بالدولار بعائد 7% وأجل 3 سنوات، فهل ستعمل هذه الشهادات على تغير وتيرة الطلب في السوق الموازية على الدولار وبالتالي تغيير سعره أم ستشهد هذه الشهادات عزوف من قبل المواطنين.

قد تضح الأمور خلال الأسبوع المقبل بعد أن يظهر مدى الإقبال على شراء الشهادات الدولارية الجديدة وهل سيتغير سعر الدولار في السوق الموازية أم لا، علما بأنه يساهم بشكل أساسي في تسعير الذهب محليًا.



من جهة أخرى أعلن البنك العربي الأفريقي عن شهادة جديدة بأجل 3 سنوات بالجنيه المصري بعائد 40% يصرف مقدما، وتدرس عدد من البنوك العمل على طرح شهادات جديدة سواء بالدولار أو بالجنيه المصري.

أيضًا ارتفاع مستويات التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة قد تضعف من إقبال المواطنين على الشهادات بسبب ارتفاع التضخم أعلى من العائد على هذه الشهادات، وكانت التجربة الأخيرة مع شهادات الـ 18% والتي بعد استحقاقها حدث إقبال كبير على سوق الذهب الذي حقق عائد قياسي مقارنة مع عائد الشهادات البنكية.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن موعد إجراء المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي والذي قد تكون في منتصف شهر سبتمبر القادم يسبب التوتر في الأسواق وسط تكهنات بأننا قد نشهد خفض في سعر صرف الجنيه قبل هذا التاريخ.

حصة الحكومة في منجم السكري

وعن إنتاج الذهب المصري فقد حصلت الحكومة على 59 مليون دولار نصيبها من أرباح منجم السكري وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري بالإضافة إلى إتاوات تعدين بواقع 33.2 مليون دولار.

حيث ارتفعت إنتاجية منجم السكري خلال النصف الأول من العام بواقع 220.56 ألف أونصة مقابل 203.98 ألف أونصة خلال النصف الأول من عام 2022.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد خفض مشترياته من الذهب النقي خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 13.02 مليون دولار مقابل 27.558 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي الذي شهد عمليات شراء قياسية للذهب من قبل البنوك المركزية العالمية.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استطاعت منطقة الدعم عند 1950 – 1940 دولار للأونصة في إيقاف الهبوط في أسعار الذهب الفورية يوم أمس لتتداول الأسعار اليوم ضمن هذه المنطقة، ولكن يبقى الزخم السلبي هو المسيطر على تحركات الذهب.

خلال آخر أسبوعين انحصرت التداولات بين المستوى 1980 و1940 دولار للأونصة، ليمثل المستويين الحد العلوي والسفلي لحركة الذهب على المدى القصير واختراق أيا من المستويين يفتح الباب لتحرك جديد نحو الأعلى أو الأسفل.

وبالنسبة لأسعار الذهب محليًا نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يستمر في الحركة في نطاقات ضيقة بين 2155 – 2175 جنيه للجرام وكسر هذه المنطقة لأسفل يفتح الباب لمناطق 2130 – 2120 جنيه للجرام.