لمروره بأزمة نفسية.. مصرع مسن أشعل النار فى نفسه لشعوره بالوحدة فى الدقهلية

أقدم مسن بقرية الريدانية التابعة لمركز المنصورة فى محافظة الدقهلية على الانتحار بإشعال النار فى نفسه مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته بحروق شديدة لمروه بأزمه نفسيه نتيجة شعوره بالوحده وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من أهالى قرية الريدانية التابعة للمركز بقيام مسن بإشعال النيران في نفسه.

وبانتقال ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المواطن يدعى عبد الفتاح عبد الله عبد الحميد عبد الرازق حسونة 79 عامًا وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجه ولغز أنفاسه فور وصوله متأثرا بإصابته الشديده.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أنه قام بإلقاء مادة سريعة الإشتعال بنزين على نفسه وأشعل النيران نتيجة مروره بأزمه نفسيه لشعوره بالوحده..

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة لكشف أسبابها وملابساتها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ومساندة الراغبين في الانتحار.من خلال رقم 08008880700و 0220816831 طول اليوم كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الإنتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع والمنتحر ليس بكافر ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.