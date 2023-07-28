رئيس إريتريا: روسيا لديها كل القدرات الإنتاجية والصناعية لتقديم الدعم إلى أفريقيا

قال رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، إنه يتوقع من القمة الروسية الإفريقية، تسليط الضوء على أسس الشراكة الاستراتيجية، مضيفًا: "من خلال هذه الشراكة علينا أن نأخذ في عين الاعتبار المسائل المهمة التي تتصدّر أجندتنا اليوم"، مقترحًا تشكيل آلية لوضع وثيقة تحتوي على استراتيجية تطوير التعاون بين روسيا والقارة الإفريقية.

وأضاف أفورقي، خلال كلمته اليوم الجمعة، ضمن أعمال القمة الروسية الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»،: "إننا نحتاج إلى بلورة الخطط واسعة النطاق، ونأخذ في عين الاعتبار التفاصيل الدقيقة، وعلينا تعبئة الجهود، فأعتقد أن روسيا وإفريقيا والصين والشريكات الأخري في خارج المنطقة، مثل أمريكا اللاتينية وآسيا، عليها أن تعمل على بحث عن هذه المشاريع، وفيما يخص الخطط فهي تتطلب الموارد".

وتابع: "قارة إفريقيا بها أكثر من 60% من الموارد العالمية، ويمكن أن نستفيد منها وتعبئتها في صالح مشروعاتنا في الصناعة وقطاعات أخرى، لذلك؛ حان الوقت لاستغلال مواردنا، وعلى يقين بأن روسيا لديها كل القدرات الإنتاجية والصناعية لتقديم الدعم لهذه الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإفريقيا".