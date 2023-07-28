حظر التراخيص الجديدة بالشوارع الرئيسية والمحاور المرورية بمدينة الفيوم

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم كتاب وزارة التنمية المحلية، بشأن حظر التراخيص الجديدة لعدد من الأنشطة، بالشوارع الرئيسية والمحاور المرورية ذات الكثافات العالية، بمدينة الفيوم، ووجه محافظ الفيوم، بإرسال بيان تفصيلي بالشوارع المستهدفة، والأنشطة المحظور تراخيصها الجديدة، لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما تم خلال الجلسة، مناقشة مقترح لوضع خريطة زراعية للمحافظة على مدار عام كامل، بالتنسيق بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديريتى الزراعة والري، وبالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الفيوم، بهدف الاستغلال الأمثل لنوعيات الأرض الزراعية الموجودة بالمحافظة، وترشيد استهلاك مياه الري.

وخلال الاجتماع، قام عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، بعرض بعض المطالب والمقترحات شملت مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مثل الزراعة، والري، والكهرباء، والطرق، والصحة، والمرور، وتم مناقشة هذه المطالب والمقترحات مع مسئولي الجهات ذات الصلة، وأكد المحافظ، على وضع مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيز الدراسة والبحث، خاصة فيما يتعلق بإقامة مدرسة بعزبة حسين أغا، التابعة لقرية سيلا، بمركز الفيوم، على مساحة 16 قيراطاً تبرع من أحد المواطنين، وبحث إمكانية تخصيص الأرض المقام عليها المعهد الأزهري بقرية الناصرية، بمساحة 7 قراريط، تبرع من أحد المواطنين، وكذلك حل مشكلة المعهد الأزهري بقرية شدموه، التابعة لمركز إطسا، تبرع من أحد المواطنين، خدمة لأهالي القرية والقرى التابعة لها.

وجاء ذلك، خلال الاجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم برئاسة محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري الذي عقد اليوم بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد شريف وحيد القائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن.