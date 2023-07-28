6 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد المنستيرى اليوم

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لجهود 6 من لاعبيه، خلال مواجهة الاتحاد المنستيري، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض بالبطولة العربية (كأس الملك سلمان).

ويغيب محمود علاء، عن صفوف الزمالك الذى بسبب إصابته بتمزق فى أربطة الأنكل، ويغيب عن صفوف الفريق الأبيض لمدة 3 أسابيع حتى يكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.



ويغيب عبد الله جمعة ومحمود شبانة وسامسون أكينيولا، لأسباب فنية، ويغيب أحمد بلحاج، بعد انتهاء إعارته من أسوان، بالإضافة إلى يوسف أوباما صانع الألعاب العائد من الإعارة لصفوف الحزم السعودى بسبب عدم وصول بطاقته الدولية.



وتضم قائمة الزمالك كلًا من:



حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم



الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزنارى – حمدى علاء.



فى الوسط: محمود شيكابالا - أحمد زيزو - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما – سيد نيمار – أحمد ايشو – إبراهيما نداى – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسى – أحمد زكى، محمد حسام بيسو.



وفى الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.