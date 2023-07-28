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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس بوركينا فاسو يدعو لإقرار منظومة عالمية عادلة وإقامة جسور للتعاون بين أفريقيا والعالم

القمة الأفريقية الروسية
القمة الأفريقية الروسية
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دعا رئيس بوركينا فاسو، إبراهيم تراوي، إلى إقرار منظومة عالمية عادلة وإقامة جسور للتعاون بين الدول الأفريقية والعالم.

 وأكد تراوي، في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني، للقمة "الأفريقية الروسية"، بمشاركة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن بلاده لديها تاريخ مشترك مع روسيا.. مشيرة إلى أن موسكو قدمت تضحيات كبيرة لتحرير بلاده التي تواجه منذ 8 سنوات ممارسات استعمارية يفرضها الغرب عليها.
وأعرب رئيس بوركينا فاسو عن اعتزاز بلاده، إقامة الاتصالات والشراكات من أجل تنمية القارة الأفريقية، مشددا على ضرورة ضمان الاكتفاء الذاتي للشعوب الأفريقية ومعالجة قضية نقص الغذاء وتلبية كافة احتياجات الشعوب الأفريقية التي تناضل ضد الاستعمار.

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