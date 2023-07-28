مهرجان جرش يكرم الأمير أباظة ومسعد فودة ومحسن جابر

كرم مهرجان جرش الأمير أباظة ومسعد فودة ومحسن جابر، وذلك بحضور د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة والقاضي محمد وسام مرتضي وزير الثقافة اللبناني.

وكانت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار قد قامت بتكريم مجموعة من رموز الفن في مصر والوطن العربي في مقدمتهم المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والمنتج محسن جابر والفنان سامح الصريطي.

واقيمت الاحتفالية بالمركز الثقافي الملكي الأردني ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين التي تقام تحت شعار ويستمر الفرح.

كما كرمت الوزيرة الشاعر الأردني علي الفاعوري عن ديوانه (أهش بها علي ألمي) حيث سلمته جائزة الشاعر الأردني سليمان المشيني.

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