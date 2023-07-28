المكسيك : 249 حالة وفاة بسبب درجات الحرارة

أفادت وزارة الصحة في المكسيك أن عدد الوفيات بسبب درجات الحرارة الشديدة بلغ 249 حالة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

كما أبلغت الحكومة عن 3169 "حالة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة ".

كانت البلاد تعاني من الحرارة إلى جانب ولايات جنوب الولايات المتحدة التي جلبتها "القبة الحرارية" ، وهو حدث مناخي نتج عن سلسلة من التلال من الضغط العالي الذي يحبس الهواء في الداخل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي أواخر الشهر الماضي ، وصلت درجات حرارة بعض الولايات المكسيكية إلى أعلى مستوى شهريًا أو حتى على الإطلاق لتصل إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) في أماكن معينة.

وتم ترحيل أنماط مماثلة إلى الأسبوع الحالي. ما لا يقل عن ولايتين (باجا كاليفورنيا وسونورا) ستتجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت). خمس ولايات أخرى تتراوح درجات الحرارة فيها بين 40 و 45 درجة مئوية.

وتم تسجيل معظم الوفيات ، حوالي 157 ، أي ما يعادل 63٪ ، في "الموجة الحارة الثالثة" من الموجات الأربع المتوقعة لعام 2023 ، وفقًا للمعلومات التي قدمتها الأمانة العامة.

وطبقاً لبيانات حكومية ، فإن 92.4٪ من الوفيات ناتجة عن "ضربة الشمس" والباقي بسبب الجفاف.

"تم الإبلاغ عن 52 حالة مرتبطة وأربع وفيات على مستوى البلاد" اعتبارًا من 16 و 22 يوليو.

في تلك الأيام نفسها من العام الماضي ، أبلغت البلاد عن "282 حالة مرتبطة بدرجات الحرارة و 38 حالة وفاة على مستوى البلاد ، منها سبع حالات تُعزى إلى الموجة الحارة الثالثة وتم إخطارها في وقت متأخر".

وأوصت الحكومة مواطنيها لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة ، بشرب ما لا يقل عن لترين من المياه المعبأة أو المغلية أو المطهرة "بشكل متكرر" وتجنب التعرض الطويل للشمس ، خاصة بين الساعة 11 صباحًا والثالثة بعد الظهر.

كما يوصون باستخدام الملابس المناسبة ، واقي الشمس ، والقبعات أو القبعات.