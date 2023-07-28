نقل 7 مصابين في حادث بالشرقية لمستشفي العاشر الجامعي

إستقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي اليوم 7 من عمال يومية، مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى بلبيس العاشر من رمضان اتجاه العاشر.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى بلبيس العاشر من رمضان مما أسفر عن إصابة 7 من عمال اليومية إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.