بوتين: 17 مليار دولار حجم التبادل التجاري الروسي الأفريقي

انطلقت امس الخميس، وسط اهتمام افريقي كبير وحضور مصري بارز، فعاليات منتدى روسيا افريقيا الاقتصادي والإنساني في دورته الثانية بمدينة سانت بطرسبرج بمشاركة 50 دولة وبحضور افريقي كبير، وهو ما يعكس رغبة البلدان الأفريقية في مواصلة التعاون مع روسيا وإقامة المشروعات المشتركة وخاصة بعد تنفيذ العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمنتدى الاول الذى عقد في سوتشي عام 2019 .

وفي كلمته، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالضيوف الافارقة، مؤكدا أن المستقبل لافريقيا وان حجم التبادل الاقتصادي بين روسيا وافريقيا وصل الي 17 مليار دولار، وان روسيا لم تتوقف عن امداد افريقيا بالقمح رغم عراقيل اوروبا الغربية لتصدير القمح الروسي الي افريقيا.

وأشار بوتين إلى أن المنطقة الصناعية التي سوف تقام بالتعاون مع مصر فى منطقة القناة سوف تساعد كثيرا بدعم العلاقات التجارية مع البلدان الافريقية من خلال تسهيل عملية التصدير عبر مصر و بمشاركتها.

وشهد حفل الافتتاح ترحيب روسي بالرئيس عبد الفتاح السيسي حيث قدم الرئيس بوتين الشكر للرئيس السيسي لإسهامات مصر الكبيرة في نجاح المنتدى الاول في سوتشي، كما شهد المؤتمر حضورا مصريا متميزا بمشاركة الرئيس.

وعلى الجانب الآخر، عبرت الوفود الافريقية على لسان العديد من الوزراء والسفراء عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة انها نرفض الضغوط الامريكية لمقاطعة المنتدى لاننا نتحرك إنطلاقا من مصالحنا الوطنية، والسعي الي تعزيز التعاون مع الجانب الروسي.

ومن جانبه، أشار السفير عزت سعد سفير مصر السابق في موسكو ان كلمة الرئيس بوتين اجابت على ما يشغل الشعوب الافريقية المتعلقة بأزمة الغذاء العالمي وتعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار السفير إلى أن الكلمة عبرت عن التوجه الروسي لضرورة دعم التعاون مع افريقيا في كافة المجالات للإستفادة القصوى بالإمكانيات المتاحه لدي الطرفين.

ومن جانبه، أشار شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية إلى أن الأجواء داخل المنتدى تعكس الرغبة المتبادلة من الجانبين الروسي والافريقي في المضي قدما في تعزيز التعاون المشترك وخاصة في مجالات الغذاء والطاقة والتبادل التجاري والتعليم.

وأضاف جاد أن الحضور المصري جاء بارزا ومتميز ا علي المستويين الرسمي وممثلي المجتمع المدنى، كما أشارت كلمة الرئيس بوتين إلى أن العلاقات المصرية الروسية سوف تشهد العديد من الأنشطة المشتركة.