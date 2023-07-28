الاحتلال يمنع نقل مريض لمستشفى المقاصد بالقدس مما أدى إلى وفاته

في جريمة عنصرية جديدة وبشعة، منعت قوات الاحتلال الاسرائيلى، نقل المواطن المريض مناضل احمد جبران جبارين ، من مركز إسعاف المقاصد في ابوديس إلى مستشفى المقاصد في القدس ، وذلك اثناء مرور سيارة الاسعاف على حاجز الزعيم الاحتلالي ، وتعطيلها لأكثر من نصف ساعة مما أدى إلى وفاته وهو في وضع صحى ومصاب بجلطة ، وذلك يهدف عدم تمكن الأطباء من تقديم الإسعافات اللازمه له.

حيث رافقه الطبيب المناوب في المركز بسيارة الاسعاف، ولكن على حاجز الزعيم الفاصل بين المنطقة ومدينة القدس لم يسمح لسيارة الاسعاف بالمرور بحجة عدم استكمال اجراءات التنسيق. وبالرغم من ان

الجنود المتواجدين رؤوا مدى خطورة الحالة الا انهم لم يحركوا ساكنا ، واثناء الانتظار فقد الشاب حياته وتم البدء بعمل انعاش للقلب داخل سيارة الاسعاف، وعند استكمال اجراءات التنسيق بعد اكثر من نصف ساعة، تم نقله الى سيارة اسعاف اخرى تحمل لوحة صفراء وللاسف لم ينجوا الشاب من أزمته الصحية...

وأرسلت محافظة القدس بعزاء اللى اسرة الفقيد راجين المولى ان يتغمده برحمته.