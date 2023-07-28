مصرع شخص أثناء تنقيبه عن الآثار بالشرقية

شهد مركز ابو حماد في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة ، مصرع شخص إثر وقوع حادث انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار .

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انهيار حفرة على شخص داخل أحد المنازل التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وتبين من التحريات الأولية وقوع الحادث أثناء التنقيب عن الآثار وتم الدفع برجال الإنقاذ لاستخراج الجثة.

ويواصل رجال الإنقاذ جهودهم لاستخراج الجثة وجاري تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.