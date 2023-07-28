وصل جثمان شاب توفى خلال حفل خطوبته بالقاعة الفرنسية نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إلى مسجد الكبير المتعال لأداء صلاة الجنازة عليه قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة نطاق حي الزهور.

بالصور.. وصول جثمان "صهيب" إلى مسجد الكبير بعد وفاته في حفل خطوبته ببورسعيد

وتجمعت أعداد كبيرة من أفراد أسرته وزملائه بمحيط المسجد في ظل حالة من الحزن الشديد بين الجميع، كما تصادف أداء صلاة الجنازة على قرابة 15 جثمانا لمتوفين في ساحة المسجد.

وكان مستشفى السلام بورسعيد قد استقبل الشاب: سعيد خالد السعيد محمد إسماعيل 22 عامًا، والشهير بـ "صهيب خالد"، جثة هامدة، بادعاء وفاته خلال حفل خطوبته، اثر توقف في عضله القلب، وحُرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة.

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