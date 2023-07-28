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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

جهاز 15 مايو: قطع المياه عن بعض المناطق مساء اليوم لربط خط مياه قطر 1000مم

قطع مياه
قطع مياه
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أعلن جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو،   انقطاع المياه عن المرحلة الرابعة " الامتداد" والمرحلة الخامسة " الإسكان الاجتماعي" والمنطقة الصناعية الثانية ومدينة الأبطال، اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 28/7/2023  وحتى الساعة 8 صباح غد السبت الموافق 29/7/2023،   وذلك نظراً لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بربط خط الدعم للمياه قطر ١٠٠٠مم مع توسعات محطة التبين والمغذي لبعض مناطق مدينة ١٥ مايو، طبقاً للتنسيق الذي تم مع جهاز المدينة.

ويهيب جهاز مدينة 15مايو بالمواطنين قاطني  المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم المتواجدة بها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

جهاز تنمية ١٥ مايو انقطاع المياه - الإسكان الاجتماعي