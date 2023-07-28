السيسي: مصر دائما رائدة وسباقة في انتهاج طريق السلام

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لـ الرئيس الروسي بوتن، على حفاوة الاستقبال، موضحًا: “تشرفت إلى جانب الرئيس الروسي بوتين بإطلاق النسخة الأولي من القمة عام 2019”.

وأضاف خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، بحضور رئيس روسيا، أن مصر كانت دائمًا رائدة و سباقة في انتهاج طريق السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق و العدل و التوازن، فكان خيارها الاستراتيجي.

ولفت إلي أن العالم يتسع للجميع، وأن مصر لديها رؤية لهذا الظرف الراهن.

كما استعرض الرئيس السيسي رؤية مصر تجاه التعاون الروسي الإفريقي وتجاه الظرف الدولي الراهن

وتواصل اليوم الجمعة القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي فعاليتها بمدينة سانت بطرسبورج الروسية حيث من المقرر أن يصدر عن القمة فى نهاية اليوم البيان الختامى.

وشارك الرئيس السيسي أمس في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني، الذي يعقد على هامش أعمال النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات لكلٍ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب رئيس جمهورية جزر القمر باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي والإنساني يشمل أيضاً تنظيم 38 جلسة موضوعية، تم توزيعها على أربعة محاور هي الاقتصاد العالمي الجديد، والتكامل الأمني وتعزيز السيادة، والتعاون في مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الإنساني والاجتماعي