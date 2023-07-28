ماكرون يلوح بفرض عقوبات ويدعو للدفاع عن الديمقراطية في النيجر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ندد اليوم الجمعة، بما وصفه بانقلاب عسكري خطير في النيجر، وقال إنه يعمل مع قادة إقليميين في منطقة الساحل الإفريقي للدفاع عن الديمقراطية هناك.

وأضاف ماكرون من بابوا غينيا الجديدة "ندعو لإطلاق سراح الرئيس (محمد) بازوم"، مشيرا إلى أن فرنسا ستدعم المنظمات الإقليمية إذا قررت فرض عقوبات على قادة الانقلاب.

ورفض رئيس النيجر، محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي، ووزير خارجيته، حسومي مسعودو، الخميس، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد.