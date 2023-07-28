كوريا الجنوبية تستدعي دبلوماسيا يابانيا للاحتجاج على مطالبة طوكيو المتجددة بجزر دوكدو

الجمعة 28/يوليو/2023 - 12:09 م

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، دبلوماسيا يابانيا للاحتجاج على مطالبة طوكيو المتجددة بجزر دوكدو في البحر الشرقي في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، أن المديرة العامة لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الكورية سيو مين-جيونغ، استدعت موندو ياماموتو، نائب رئيس البعثة بالإنابة في السفارة اليابانية فى سول، لتقديم احتجاج بعد أن تبنت طوكيو أحدث ورقة بيضاء للدفاع في وقت سابق من اليوم.

وكانت طوكيو قد جددت مطالبتها بالسيادة على دوكدو للعام التاسع عشر على التوالي في ورقتها البيضاء للدفاع.

لطالما كانت دوكدو مصدرا للتوتر بين الجارتين، حيث تواصل طوكيو المطالبة بالسيادة في أوراقها السياسية والبيانات العامة والكتب المدرسية.

وتسيطر كوريا الجنوبية فعليا على دوكدو، من قوة شرطة صغيرة الحجم، منذ تحريرها.