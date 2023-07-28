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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس بوركينا فاسو: نلجأ إلى السلاح لحماية دولتنا

القمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية
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قال رئيس بوركينا فاسو خلال مؤتمر القمة الروسية الأفريقية، إن دولته تعتاد الكفاح من أجل الدفاع وطنهم، قائلا "أخذنا السلاح من أجل الحماية".

وتعجب، رئيس بوركينا فاسوا من الأمبراليون الذين يسمون بعض الفصائل الغير شرعية والمعارضات ويقولون أنهم وطنيون.

وأكد، أنهم لا يرغبون في اللجوء إلى استخدام السلاح، ولكن أحيانا يضطرون إلى ذلك، قائلا: "المشكلة أن بعض قادة الدول الإفريقية لا تعطي الشيئ الكافي لضمان حياة جيدة لبعض الشعوب التي تريد مكافحة الإمبريالية والاستعمارية الحديثة، ويحب على بعض القادة في القارة الأفريقية ألا يتصرفون كدمية في أيدي المستعمرين والامبراليين.
 

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