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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحت شعار" معاك من أول يوم".. محافظ أسوان يتابع مبادرة "100 يوم صحة"

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة بأسوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحت شعار "معاك من أول يوم" الجهود المتواصلة التى تقوم بها الأجهزة المعنية بمديرية الصحة وإداراتها المختلفة لتنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 يوم صحة"، والتى تستهدف إجراء الكشف الطبى والعلاجى بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة بواقع 59 نقطة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر المقبل.

وأكد أن المبادرة الرئاسية تستهدف توصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين فى أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم، وهو الذى يعكس حرص الدولة والحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم اقتصارها فقط على المنشآت الصحية فقط، فى ظل التنسيق المستمر مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار .

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى، أن فعاليات حملة "100 يوم صحة" أسفرت جهودها حتى الآن عن فحص 53 ألفا و613 مواطنا ومواطنة من بينهم فحص 14 ألفا و813 سيدة ضمن صحة المرأة (زيارة أول مرة، وزيارة دورية عارضة)، بالإضافة إلى فحص السمع لحديثى الولادة بواقع 2346 طفلا، لافتًا إلى أنه توازى مع ذلك فحص 33 ألفا و545 مواطنا من أصحاب الأمراض المزمنة، و1839 سيدة ضمن دعم صحة الأم والجنين، فضلًا عن 2088 من المقبلين على الزواج.

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100 يوم صحة فرق طبية ثابتة ومتنقلة مديرية الصحة أخبار محافظة أسوان